Премьер-министр разбирается, что «вообще происходит на дорогах»

Премьер-министр Сапар Исаков проводит экстренное совещание, поводом для которого стала критическая ситуация на дорогах.

С 1 по 9 ноября в республике зарегистрировано 208 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 42 наших гражданина, более трехсот получили ранения. Сапар Исаков

«Нам сегодня нужно разобраться, что вообще происходит. Какие есть упущения в работе нашей команды, и где нам нужно откорректировать действия», — сказал Сапар Исаков.

«По итогам десяти месяцев произошло 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибло 695 граждан, около восьми тысяч человек получили ранения. Это страшные цифры, в которые необходимо вдуматься. И сделать те шаги, которые внесут свои правильные корректировки в существующие дела. Запланированные проектом «умные города» завершим в течение двух лет. Но до этого нужно что-то делать», — отметил премьер.