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Общество

Страшная цифра. 83 процента ДТП в Кыргызстане происходят по вине водителей

В Кыргызстане 83 процента дорожно-транспортных происшествий происходят по вине водителей. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД Ыманалы Саркулов, выступая перед студентами Аграрного университета.

По данным ведомства, пик аварийности пришелся на 2013 год, когда в результате ДТП скончалась 1 тысяча 220 человек.

Ыманалы Саркулов заверяет, что ГУПМ МВД активно работает над снижением числа ДТП.

В 2016 году на дорогах Кыргызстана погибло 938 человек.

Количество погибших в авариях снизилось на 8,3 процента, а число пострадавших в ДТП увеличилось на 6,5 процента.

Девять процентов ДТП совершено водителями в нетрезвом состоянии. 33 процента аварий совершены из-за превышения скорости. 11 процентов ДТП произошли в связи с выездом на встречную полосу.
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