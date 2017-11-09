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Происшествия

За год число аварий в Бишкеке выросло на 81 процент

За десять месяцев 2017 года в Бишкеке произошло 1 тысяча 840 аварий. Это на 81 процент больше, чем в 2016-м, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД Кыргызстана Ыманалы Саркулов.

По его данным, в авариях в столице погибли 57 человек. В прошлом году показатель был выше — 93 человека. А вот число пострадавших в ДТП выросло на 69,9 процента — до 2 тысяч 304 человек. Для снижения числа аварий и жертв на дорогах ГУПМ предлагает вновь увеличить штарфы.

«В Кыргызстане пик аварий пришелся на 2013 году. В 2014-м штрафы повысили, и ситуация стабилизировалась. Сейчас мы предлагаем вновь внести поправки в Административный кодекс и увеличить штрафы», — рассказал Ыманалы Саркулов.
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