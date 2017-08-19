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На кыргызстанцев, испортивших памятник в Москве, возбудили уголовное дело

На кыргызстанцев, испортивших памятник в Москве «Они сражались за Родину», возбудили уголовное дело. Об этом сообщили российские СМИ.

Московское управление МВД возбудило дело о вандализме после порчи памятника «Они сражались за Родину», который находится напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве.

Задержаны два уроженца Кыргызстана за нападение на жителя Санкт-Петербурга и порчу бронзового памятника. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В полицию района Хамовники обратился мужчина, заявив, что на Фрунзенской набережной на него напали двое неизвестных, которые, по его словам, находились в состоянии опьянения. Один из нападавших попытался ударить заявителя «горлышком от разбитой бутылки».
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