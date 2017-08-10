В Москве двое кыргызстанцев избили прохожего и повредили памятник

В Москве двое уроженцев Кыргызстана избили прохожего и повредили памятник. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, нетрезвые злоумышленники напали на прохожего, который оказался приезжим из Санкт-Петербурга.

«Сначала они угрожали потерпевшему разбитой бутылкой, а затем избили зажатыми в кулаке ключами. После мужчины направились к комплексу зданий Министерства обороны России. Они погнули штык винтовки на бронзовом монументе, посвященном фильму «Они сражались за Родину», — говорится в сообщении.