19:27
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Происшествия

В Москве двое кыргызстанцев избили прохожего и повредили памятник

В Москве двое уроженцев Кыргызстана избили прохожего и повредили памятник. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, нетрезвые злоумышленники напали на прохожего, который оказался приезжим из Санкт-Петербурга.

«Сначала они угрожали потерпевшему разбитой бутылкой, а затем избили зажатыми в кулаке ключами. После мужчины направились к комплексу зданий Министерства обороны России. Они погнули штык винтовки на бронзовом монументе, посвященном фильму «Они сражались за Родину», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 1431
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызстанцев, испортивших памятник в Москве, возбудили уголовное дело
В Москве пьяный кыргызстанец угрожал посетителям кафе ножом
Кыргызстанка сбежала от родителей и намеренно попала в психбольницу
Кыргызстанец в Москве проник в чужую комнату и стал лизать ноги спящей женщине
Кыргызстанская журналистка: Меня избили транссексуалы
Скрывавшегося в Москве мошенника из Кыргызстана отправили на родину
В Москве избили кыргызстанца
Генпрокуратура: Милиционеры на Иссык-Куле не избивали подростков
Девушка продала подругу в секс-рабство и исчезла. МИД остался в стороне
Состояние пострадавших при пожаре в Москве кыргызстанок стабилизировалось
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на&nbsp;месте В Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на месте
Уроженец Кыргызстана надругался над незнакомкой в&nbsp;центре Челябинска Уроженец Кыргызстана надругался над незнакомкой в центре Челябинска
Ограблен филиал ЗАО &laquo;ЭкоИсламикБанк&raquo; в&nbsp;Бишкеке Ограблен филиал ЗАО «ЭкоИсламикБанк» в Бишкеке
Хозяин французского ресторана расстрелял толпу нудистов за&nbsp;отказ одеться Хозяин французского ресторана расстрелял толпу нудистов за отказ одеться
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно