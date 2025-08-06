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Происшествия

В России задержали окул бала Райымбека Матраимова. Он просит помощи у Ташиева

В городе Новосибирск (Россия) задержали Мунарбека Сайпидинова, окул бала бывшего таможенника, признанного виновным в коррупции, Райымбека Матраимова. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

По его словам, 6 августа примерно в 2.20 сотрудники МВД России задержали его в доме, где он жил с семьей.

«Я считаю, что это часть действий, предпринимаемых против меня Раимбеком Матраимовым. Дело в том, что мне известны многие из его скрытых дел — в том числе факты, связанные со смертью Айеркена Саймаити, журналиста Улана Эгизбаева и другие. По моему убеждению, Раимбек Матраимов стремится устранить меня, чтобы эти сведения не стали достоянием общественности. Я не доверяю сотрудникам милиции, поскольку считаю, что среди них есть лица, связанные с Раимбеком Матраимовым», — отметил Мунарбек Сайпидинов.

По его словам, когда он находился в Дубае ему угрожали и даже были нападения с ножом. В связи с этим он попросил помощи у главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, прошу вас от всего сердца — возьмите это дело под личный контроль и поспособствуйте вынесению объективного и справедливого решения. Я готов сотрудничать со следствием, давать показания и раскрыть всю правду», — подчеркнул Мунарбек Сайпидинов.

Напомним, Мунарбек Сайпидинов - бывший глава Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области. Он занимал должность с 2016 по 2020 годы. На прошедших 4 октября 2020 года парламентских выборах баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан».

Мунарбека Сайпидинова задерживали 12 января 2021 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, при строительстве спортивного зала школы завысили объемы выполненных работ на сумму более 1 миллиона сомов. Также Мунарбек Сайпидинов с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию этот объект с некачественно выполненной работой. До избрания меры пресечения он заявлял, что не считает себя виновным.

Тем не менее 14 января 2021-го Мунарбек Сайпидинов возместил ущерб в 1 миллион 33 тысячи 700 сомов, после его освободили от должности на время следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338660/
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