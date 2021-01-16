Окул бала Райымбека Матраимова отстранили от занимаемой должности

Главу сельской управы Савай Мунарбека Сайпидинова отстранили от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что чиновника отстранили по ходатайству следственных органов ГКНБ.

«Ошский городской суд удовлетворил ходатайство следствия. Сайпидинов отстранен от должности до окончания следствия», — сообщили в ГКНБ.

Отметим, что Мунарбек Сайпидинов приходится окул бала (посаженым сыном) экс-замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову. До избрания меры пресечения он заявлял, что не считает себя виновным.

Его задержали 12 января, но судом Сайпидинову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, при строительстве спортивного зала школы были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов. М.С. также вместе с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой.