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Экс-мэра Токмака и других задержанных водворили в СИЗО

Бывшего мэра Токмака Максата Нусувалиева, главу УМС мэрии и директора строительной компании «Аль-Кадр» водворили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда столицы.

Напомним, 24 июня на глазах у чиновников и силовиков, прямо во время совещания, мэр Максат Нусувалиев задержан по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Вместе с ним были задержаны еще один чиновник, глава строительной компании и ответственный за строительство парка культуры и отдыха.

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«Постановлением Октябрьского районного суда от 25 июня 2025 года ходатайство руководителя следственной группы — старшего следователя по ОВД СО УГКНБ КР по Чуйской области удовлетворено. В отношении обвиняемых Н.М.О. (Максат Нусувалиев), А.А.Дж., К.Т.Э. и Т. уулу А. заключены под стражу до 24 августа 2025 года», — отметили в суде.

Все четверо обвиняются по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334231/
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