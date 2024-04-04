Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжение, по которому Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Решение принято в соответствии со статьей 47 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» и Указом президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов КР».

Напомним, в рамках проводимой административно-территориальной реформы Кара-Балту объединили с селом Калининским (кроме участков Токтош, Сад-Верха, Верхний и Ильич) и участками Гидропартия и Индом Красновосточного айыльного аймака. Кара-Балта стал городом областного значения.