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Власть

Куда потратили миллиард? В Токмаке результатов нет, в Кара-Балте идут проверки

ГКНБ проверяет мэрию города Кара-Балты на предмет целевого использования 1 миллиарда сомов, выделенных в 2024 году. Об этом во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область сообщил глава спецслужбы Камчыбек Ташиев.

Он напомнил, что в прошлом году по поручению президента Садыра Жапарова городу Токмаку также был выделен 1 миллиард сомов, но результатов работы нет.

«Увидел парк, который они сделали. Он в плачевном состоянии. Город разрушен, посаженных цветов нет, растения засыхают, дороги разбиты. В итоге мэра задержали. Такая же ситуация и в Кара-Балте. Когда пришли проверить, выяснилось, что директор подрядной фирмы сбежал. Его ищут. Если чиновники «съедят» 1 сом, вернут в десятикратном размере», — отметил Камчыбек Ташиев.

Напомним, 24 июня прямо во время совещания был задержан мэр Токмака Максат Нусувалиев. Вместе с ним задержаны еще один чиновник, глава строительной компании и ответственный за строительство парка культуры и отдыха. Все четверо обвиняются по статье «Коррупция» УК КР.

Комментируя задержание, президент Садыр Жапаров заявил, что в сентябре создадут комиссию из специалистов для проверки работ, финансируемых из казны — строящихся объектов, асфальтируемых дорог.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334675/
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