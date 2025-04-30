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Происшествия

Райсуд оставил под стражей журналистку Канышай Мамыркулову

В Октябрьском районном суде Бишкека прошло предварительное слушание по делу журналистки Канышай Мамыркуловой. Как сообщил 24.kg адвокат Нурбек Сыдыков, судья не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

Рассмотрение дела журналистки по существу назначено на 14 мая в 10.00. 

Напомним, журналистку Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая. В апреле Бишкекский городской суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы журналистки оставил ее под стражей. До этого Свердловский районный суд не удовлетворил жалобу о признании незаконными действий следователя при задержании Канышай Мамыркуловой.

Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327993/
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