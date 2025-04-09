Суд не удовлетворил заявление задержанной журналистки Канышай Мамыркуловой

В Свердловском районном суде Бишкека завершилось заседание, где рассмотрели заявление задержанной журналистки Канышай Мамыркуловой.

Как сообщил 24.kg адвокат Акынбек Ногоев, журналистка просила суд признать незаконными действия следователя при ее задержании.

«На заседании суда, где рассматривались мера пресечения и законность задержания, следователь указывал, что она задержана 20 марта в 15.00 в качестве подозреваемой. Заместитель прокурора поддержал ходатайство, значит, следователь, прокурор и судья устанавливают, что Канышай Мамыркулова задержана 20 марта в 15.00 в качестве подозреваемой. В то же время 20 марта в 15.45 следователь допрашивал ее в качестве свидетеля. Об этом говорит Канышай Мамыркулова в своем ходатайстве. Журналистка пишет, что ее должны были допрашивать как подозреваемую, а значит, объяснить права. Но этого не было. Ее допрашивали как свидетеля. Она считает это незаконными действиями со стороны следователя», — пояснил он.

Юрист добавил, что суд не удовлетворил жалобу журналистки, а ее саму на заседание не доставили. Он отметил, что это является нарушением, поскольку, согласно УПК, жалобы должны рассматриваться в присутствии того, кто подает жалобу, и прокурора.

«Сегодня в суде сказали, что она сама, имея возможность, не явилась в суд. Но как она может прийти, если она является задержанной? Ее должны были доставить в суд», — подчеркнул Акынбек Ногоев.

Сегодня состоится еще один процесс — в Бишкекском городском суде будет рассмотрена апелляционная жалоба на постановление райсуда от 22 марта о признании законным и обоснованным задержания Канышай Мамыркуловой и о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая. Она известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.