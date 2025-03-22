Дело Канышай Мамыркуловой. Журналистку арестовали на два месяца

Канышай Мамыркулова отправлена в СИЗО на время следствия — до 19 мая. Решение вынес Свердловский районный суд Бишкека, сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.
Известно, что ходатайство об избрании меры пресечения подал следователь. Таким образом, суд удовлетворил его прошение.
Напомним, журналистка задержана в столице 20 марта.
По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.
В ГУВД заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию, это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 278 УК КР.
Адвокат Нурбек Сыдыков ранее проинформировал, что Канышай Мамыркулову обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам» (статья 278 УК КР). Ее задержали на 48 часов. Юрист отметил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли публикации активистки в социальных сетях.
Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.