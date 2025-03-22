Дело Канышай Мамыркуловой. Журналистку арестовали на два месяца

Канышай Мамыркулова отправлена в СИЗО на время следствия — до 19 мая. Решение вынес Свердловский районный суд Бишкека, сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Фото Гульшайыр Абдирасуловой. Суд арестовал Канышай Мамыркулову до 19 мая

Известно, что ходатайство об избрании меры пресечения подал следователь. Таким образом, суд удовлетворил его прошение.

Напомним, журналистка задержана в столице 20 марта.

По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

В ГУВД заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию, это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 278 УК КР.

Адвокат Нурбек Сыдыков ранее проинформировал, что Канышай Мамыркулову обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам» (статья 278 УК КР). Ее задержали на 48 часов. Юрист отметил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли публикации активистки в социальных сетях.

Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.