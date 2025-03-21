Журналистка Канышай Мамыркулова водворена в ИВС: комментарий ГУВД Бишкека

Журналистку Канышай Мамыркулову водворили в ИВС. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, ее подозревают в разжигании межнациональной вражды и призывах к массовым беспорядкам.

По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

Отмечается, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию, это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 278 УК КР.

В настоящее время продолжаются следственные действия для выявления других лиц, вовлеченных в подобные преступления.

Адвокат Нурбек Сыдыков ранее проинформировал, что Канышай Мамыркулову обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам» (статья 278 УК КР). Ее задержали на 48 часов. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов проверяли публикации активистки в социальных сетях.

Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.