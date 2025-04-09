Журналистку Канышай Мамыркулову оставили под стражей

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление райсуда о признании законным задержания журналистки Канышай Мамыркуловой и применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил 24.kg адвокат Акынбек Ногоев, суд не удовлетворил жалобу и оставил журналистку под стражей. Тем самым горсуд оставил в силе решение первой инстанции.

Ранее Свердловский районный суд не удовлетворил жалобу Канышай Мамыркуловой о признании незаконными действий следователя при ее задержании.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая. Она известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.