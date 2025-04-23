Предварительное слушание дела Канышай Мамыркуловой может пройти на этой неделе

Следствие по делу журналистки Канышай Мамыркуловой завершено. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Сыдыков.

По его словам, адвокаты завершили ознакомление с материалами дела. После этого они должны быть переданы в суд.

Юрист также добавил, что дата рассмотрения дела по существу в суде пока не известна, однако предварительное слушание, возможно, состоится уже на этой неделе.

«Сторона защиты в рамках предварительного слушания заявит ходатайство об изменении меры пресечения», — сообщил он.

Напомним, журналистку Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

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По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая. В апреле Бишкекский городской суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы журналистки оставил ее под стражей. До этого Свердловский районный суд не удовлетворил жалобу о признании незаконными действий следователя при задержании Канышай Мамыркуловой.

Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.