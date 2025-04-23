18:18
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Происшествия

Предварительное слушание дела Канышай Мамыркуловой может пройти на этой неделе

Следствие по делу журналистки Канышай Мамыркуловой завершено. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Сыдыков.

По его словам, адвокаты завершили ознакомление с материалами дела. После этого они должны быть переданы в суд.

Юрист также добавил, что дата рассмотрения дела по существу в суде пока не известна, однако предварительное слушание, возможно, состоится уже на этой неделе.

«Сторона защиты в рамках предварительного слушания заявит ходатайство об изменении меры пресечения», — сообщил он.

Напомним, журналистку Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Читайте по теме
Не убивала, не брала взяток. Канышай Мамыркулова написала письмо из СИЗО

По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая. В апреле Бишкекский городской суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы журналистки оставил ее под стражей. До этого Свердловский районный суд не удовлетворил жалобу о признании незаконными действий следователя при задержании Канышай Мамыркуловой.

Журналистка известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327078/
просмотров: 829
Версия для печати
Материалы по теме
Бул апта Канышай Мамыркулованын иши боюнча алдын ала соттук отурум өтүшү мүмкүн
Журналистку Канышай Мамыркулову оставили под стражей
Новый закон о СМИ не поможет журналистам — Дастан Бекешев
Суд обязал Трампа восстановить журналистам Associated Press доступ в Белый дом
Не убивала, не брала взяток. Канышай Мамыркулова написала письмо из СИЗО
В Турции арестовали шведского журналиста. Он приехал освещать митинги
Эл аралык укук коргоочулар Канышай Мамыркулованы бошотууну талап кылышууда
Международные правозащитники призывают освободить журналиста Канышай Мамыркулову
Российские журналисты погибли в Донбассе в результате обстрела
Дело Канышай Мамыркуловой. Журналистку арестовали на два месяца
Популярные новости
ГКНБ заявил о&nbsp;задержании и&nbsp;экстрадиции в&nbsp;Кыргызстан Тилекмата Куренова ГКНБ заявил о задержании и экстрадиции в Кыргызстан Тилекмата Куренова
Риту Карасартову вывезут из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику, чтобы снять швы на&nbsp;челюсти Риту Карасартову вывезут из СИЗО в клинику, чтобы снять швы на челюсти
Задержан бывший член ОПГ по&nbsp;подозрению в&nbsp;карманных кражах Задержан бывший член ОПГ по подозрению в карманных кражах
Строительная компания добровольно передала часть квартир и&nbsp;офисов государству Строительная компания добровольно передала часть квартир и офисов государству
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
23 апреля, среда
18:06
Полученный обманом и угрозами дом суд вернул владельцу, но все не так просто Полученный обманом и угрозами дом суд вернул владельцу,...
18:04
Борьба с неучтенным импортом принесла бюджету более 1 миллиарда сомов
17:36
Wildberries прокомментировал сообщения о наличии бензола в продаваемых кремах
17:21
QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
17:08
Задержание сотрудника ГУОБДД в Бишкеке прокомментировали спецслужбы