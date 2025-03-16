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Происшествия

В Бишкеке с девятого этажа выпали еще два ребенка

В Бишкеке с девятого этажа выпали еще два ребенка. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Инцидент произошел сегодня, 16 марта. В 16.24 в милицию сообщили о том, что на улице Уметалиева с девятого этажа выпали двое детей в возрасте четырех-пяти лет. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. Дети скончались на месте от полученных травм.

Назначены все необходимые экспертизы. На месте работают правоохранители.

Напомним, что сегодня, в 7-м микрорайоне, с шестого этажа упала шестилетняя девочка, которая была госпитализирована. В больнице она скончалась от полученных травм.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322969/
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