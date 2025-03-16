В Бишкеке с шестого этажа упала девочка. Она скончалась в больнице

В Бишкеке после падения с шестого этажа скончалась 6-летняя девочка. Об этом 24.kg рассказали в УВД Октябрьского района столицы.

Инцидент произошел сегодня, 16 марта, в 7-м микрорайоне столицы. В милицию сообщили о том, что в одном из домов из окна выпал человек.

Факт зарегистрирован в Журнале учета информации. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что упала 6-летняя девочка — ее госпитализировали, но от полученных травм ребенок скончался.

Назначены все необходимые экспертизы для установления причины происшествия.