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Происшествия

Лидеру и членам партии «Социал-демократы» продлили срок содержания в СИЗО

Лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову и ее членам Ирине Карамушкиной и Розе Турксевер продлили срок содержания в СИЗО-1.

В ночь на 10 января в здании суда Свердловского района прошел процесс по продлению меры пресечения главе и членам политорганизации. Их оставили под стражей до 9 февраля.

Напомним, 15 ноября 2024 года Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025-го.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316361/
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