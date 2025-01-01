В авиакатастрофе в Муане житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи

Житель Южной Кореи потерял 12 членов семьи и еще 5 друзей в недавней авиакатастрофе в Муане.

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на южнокорейское агентство Yonhap.

Речь идет о гражданине Южной Кореи, который находился в Таиланде на отдыхе с семьей и друзьями. Однако в силу обстоятельств, связанных с работой, мужчине пришлось уехать в Индию, тогда как его компания отправилась домой.

«Я единственный выживший из большой семьи», — рассказал он.

Как сообщается, когда мужчина узнал о случившемся, то сразу прервал свою поездку, купил билет из Индии в Южную Корею, чтобы сдать ДНК-тест и помочь найти его родственников.

«Я не могу забыть голос шестилетней девочки, которая сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки», — признался он, говоря о своей дочери, трагически погибшей в результате катастрофы.

Крушение самолета авиакомпании JeJu произошло 29 декабря в аэропорту Муан (около 300 километров от Сеула). На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 179 человек. Спасти удалось двух человек. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи.

И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил семидневный национальный траур с 29 декабря по 4 января.