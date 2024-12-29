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Происшествия

Авиакатастрофа в Южной Корее: 62 погибших, число жертв может возрасти

Фото Yonhap

Самолет авиакомпании Jeju Air. Boeing 737-800, выполнявший рейс из Бангкока, при посадке в международном аэропорту Муана выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное ограждение. В результате столкновения самолет загорелся.

Как пишет Рейтер, на борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, подтверждена гибель по меньшей мере 62 человек. На месте происшествия работают спасательные службы. Удалось спасти двух членов экипажа, которые были доставлены в больницу.

Предварительные данные указывают на возможную неисправность переднего шасси, что могло привести к аварии. Однако точные причины катастрофы будут установлены в ходе официального расследования.

В связи с происшествием все рейсы в аэропорту Муана временно приостановлены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315701/
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