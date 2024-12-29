15:46
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Происшествия

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее: что известно к этому часу

Фото Yonhap
  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air летел из Бангкока в Муан (около 300 километров от Сеула).
  • На борту были 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
  • В 9.00 по местному времени самолет зашел на посадку, не выпустив шасси, проскользил и вылетел за ВПП, врезался в заграждение, а затем загорелся.
  • Предварительной причиной катастрофы называется столкновение лайнера с птицами, которое повлияло на неисправность шасси.
  • По данным агентства Yonhap, двух человек удалось спасти — пассажир и стюардесса.
  • По информации телеканала YTN, состояние обоих выживших удовлетворительное.
  • Оба члена экипажа были в хвостовой части самолета, которая отломилась от фюзеляжа «во время удара».
  • Официально подтверждена гибель 120 человек.
  • Представители пожарной службы полагают, что погибли все 179 человек, кого не удалось спасти.
  • В аэропорту Муан был создан временный морг, куда поместили тела погибших. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.
  • По данным CNN, погибли 47 мужчин, 48 женщин и 1 ребенок.
  • Самолет Boeing 737-800, которым управляла авиакомпания Jeju Air, был произведен в 2009 году, пишет Reuters. Генеральный директор Jeju Air Ким Е Бэ принес извинения за аварию, глубоко поклонившись во время брифинга.
  • Все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муан отменены.

Источник: издание Politik.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315704/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один авиаинцидент. В Канаде во время посадки загорелся пассажирский самолет
Двое кыргызстанцев, пострадавших в авиакатастрофе, вернутся на родину 30 декабря
Авиакатастрофа в Южной Корее: 62 погибших, число жертв может возрасти
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»
Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание
Авиакатастрофа в Актау. Путин принес извинения президенту Азербайджана
У самолета отказали системы управления до захода в РК. Версия казахских властей
Вице-премьер РК прокомментировал сообщения о ракетном ударе по самолету
Авиакатастрофа в Актау. Одного из пострадавших, гражданина КР, подключили к ИВЛ
Самолет в Актау мог получить повреждения от российской ракеты — Euronews
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке форточник вынес из&nbsp;квартиры $130&nbsp;тысяч. Часть денег он&nbsp;потратил В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил
Помогите найти! В&nbsp;Бишкеке пропала 35-летняя Алина Калыгулова Помогите найти! В Бишкеке пропала 35-летняя Алина Калыгулова
Крушение самолета в&nbsp;Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана Крушение самолета в Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана
Сотрудники МВД пресекли попытку скрыться от&nbsp;правосудия Сотрудники МВД пресекли попытку скрыться от правосудия
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
29 декабря, воскресенье
15:26
Еще один авиаинцидент. В Канаде во время посадки загорелся пассажирский самолет Еще один авиаинцидент. В Канаде во время посадки загоре...
15:15
Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее: что известно к этому часу
15:00
Заснеженный Бишкек и река Аламедин. Фото и видео читателей 24.kg
13:20
Двое кыргызстанцев, пострадавших в авиакатастрофе, вернутся на родину 30 декабря
13:00
«Я смог накопить деньги и построить дом»: Акылбек Эсенбаев о работе водителем