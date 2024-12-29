Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее: что известно к этому часу

- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air летел из Бангкока в Муан (около 300 километров от Сеула).
- На борту были 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
- В 9.00 по местному времени самолет зашел на посадку, не выпустив шасси, проскользил и вылетел за ВПП, врезался в заграждение, а затем загорелся.
- Предварительной причиной катастрофы называется столкновение лайнера с птицами, которое повлияло на неисправность шасси.
- По данным агентства Yonhap, двух человек удалось спасти — пассажир и стюардесса.
- По информации телеканала YTN, состояние обоих выживших удовлетворительное.
- Оба члена экипажа были в хвостовой части самолета, которая отломилась от фюзеляжа «во время удара».
- Официально подтверждена гибель 120 человек.
- Представители пожарной службы полагают, что погибли все 179 человек, кого не удалось спасти.
- В аэропорту Муан был создан временный морг, куда поместили тела погибших. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.
- По данным CNN, погибли 47 мужчин, 48 женщин и 1 ребенок.
- Самолет Boeing 737-800, которым управляла авиакомпания Jeju Air, был произведен в 2009 году, пишет Reuters. Генеральный директор Jeju Air Ким Е Бэ принес извинения за аварию, глубоко поклонившись во время брифинга.
- Все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муан отменены.
Источник: издание Politik.