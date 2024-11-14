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Лидера партии «Социал-демократы» и его отца вновь забрали в милицию

Лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его отца вновь доставили в ГУВД.

Кандидат в депутаты горкенеша Кадырбек Атамбаев заявил, что сегодня, 14 ноября, примерно в 4.30 правоохранители приехали к дому родителей Султанбекова, силой посадили лидера партии и его отца в машину и забрали в милицию. 

Напомним, 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски, а ее лидер Темирлан Султанбеков доставлен на допрос. Там же находился и Кадырбек Атамбаев.

Ирина Карамушкина на своей странице в Facebook сообщила, что к ней прибыла следственно-оперативная группа. Позже ее доставили на допрос и водворили в ИВС.

В ГУВД Бишкека сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311069/
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