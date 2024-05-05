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Происшествия

Трагедия в Сузаке. Водителя Porter отпустили под домашний арест

Водителя Porter, сбившего детей в Сузакском районе, отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По его данным, решение принял Джалал-Абадский городской суд.

После ЧП водителя грузовика доставили в отдел милиции, где допросили, а затем водворили в ИВС.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель был задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293238/
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