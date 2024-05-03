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Общество

Трагедия в Сузаке. В больницах находится 20 человек

В организациях здравоохранения Джалал-Абадской области с различными травмами находятся 20 пострадавших в результате наезда на участников конкурса юных манасчи в селе Жерге-Тал. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в область выехал глава ведомства. Он посетил и ознакомился с состоянием детей в Сузакской территориальной больнице, в Октябрьском центре общеврачебной практики, а также принял участие в консилиуме в Джалал-Абадской областной детской больнице, где пять пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

  • в Джалал-Абадской областной детской больнице находятся 12 детей, из них 5 — в реанимации;
  • в Джалал-Абадской областной клинической больнице — 1;
  • в Сузакской территориальной больнице — 3;
  • в Октябрьском ЦОВП — 4.

«Состояния остальных пострадавших оценивают как средней тяжести. Отмечаем, что в организациях здравоохранения имеется достаточный запас крови и его компонентов, лекарственных средств и изделий медназначения», — добавили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил 24.kg, что всего в результате наезда на участников конкурса юных манасчи в селе Жерге-Тал пострадало 34 человека.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Водитель задержан
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293142/
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