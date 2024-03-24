Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей

15-летний кыргызстанец Ислам Халилов, который во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы, вывел из горящего здания около ста человек рассказал, как все происходило.

Фото газеты «Комсомольская правда». Ислам рассказал, как спасал людей

По его словам, 22 марта был обычный рабочий день. Позже он и другие работники центра услышали странные звуки. Они подумали, что сломался эскалатор или шумит пьяная компания.

«Люди начали выбегать, все кричали. Я в тот момент понял, что нужно действовать. Сразу подумал, если буду стоять в шоковом состоянии, то и свою жизнь потеряю и жизни сотни людей. Когда я оказался в толпе, думал будут стрелять или гранату кинут в нашу сторону. Успел открыть дверь и мы выбежали», — поделился Ислам.

Как призналась мама мальчика - Айпери, она очень испугалась за сына и плакала, увидев в интернете, что происходит.

«Когда я увидела все это, то очень испугалась и плакала. Благодарна богу, что мой сын остался жив в такой ситуации. Он тоже был в шоковом состоянии. Мы гордимся нашим сыном», — сказала Айпери.

Известно, что отец Ислама уроженец Сузакского района, мама — Узгенского. Сам мальчик родился в России. Он самый старший из троих детей.

Отметим, 15-летний Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта подросток повел испуганных гостей центра за собой, сквозь дым, через выставку в служебные помещения, а оттуда — на улицу. Никто из его группы не пострадал.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.