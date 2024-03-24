Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей

15-летний кыргызстанец Ислам Халилов, который во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы, вывел из горящего здания около ста человек рассказал, как все происходило.
По его словам, 22 марта был обычный рабочий день. Позже он и другие работники центра услышали странные звуки. Они подумали, что сломался эскалатор или шумит пьяная компания.
«Люди начали выбегать, все кричали. Я в тот момент понял, что нужно действовать. Сразу подумал, если буду стоять в шоковом состоянии, то и свою жизнь потеряю и жизни сотни людей. Когда я оказался в толпе, думал будут стрелять или гранату кинут в нашу сторону. Успел открыть дверь и мы выбежали», — поделился Ислам.
Как призналась мама мальчика - Айпери, она очень испугалась за сына и плакала, увидев в интернете, что происходит.
«Когда я увидела все это, то очень испугалась и плакала. Благодарна богу, что мой сын остался жив в такой ситуации. Он тоже был в шоковом состоянии. Мы гордимся нашим сыном», — сказала Айпери.
Известно, что отец Ислама уроженец Сузакского района, мама — Узгенского. Сам мальчик родился в России. Он самый старший из троих детей.
Отметим, 15-летний Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта подросток повел испуганных гостей центра за собой, сквозь дым, через выставку в служебные помещения, а оттуда — на улицу. Никто из его группы не пострадал.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека.
Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 287 человек.
Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.
Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».
23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.
В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.
ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву. Сегодня Басманный суд Москвы изберет им меру пресечения.