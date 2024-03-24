16:15
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Происшествия

Теракт в «Крокус Сити Холле». Суд сегодня изберет меру пресечения подозреваемым

Меры безопасности сегодня усилены около Басманного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения задержанным накануне четырем подозреваемым в совершении теракта в подмосковном развлекательном центре «Крокус Сити Холл».

Полиция выставила заграждения у здания Басманного суда, куда сегодня должны доставить подозреваемых в теракте. Также выставлены усиленные наряды полиции и Росгвардии, с соседних парковок эвакуируют автомобили.

Число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл» достигло 154, сообщили в Минздраве Подмосковья. Количество погибших — 133 человек.

107 человек госпитализированы, 44 получают амбулаторную помощь, еще трое пациентов выписаны.

Сегодня в России общенациональный траур. Все флаги в стране приспустили. На место трагедии люди продолжают нести цветы, свечи, игрушки в память о погибших.

Специалисты МЧС начали разбирать завалы и расчищать территорию возле концертного зала. Также на месте трагедии продолжают работать кинологи.

Ресурсы, связанные с ИГИЛ, опубликовали видео, снятое во время нападения от первого лица. Из записи можно сделать вывод, что в атаке принимали участие не менее четырех террористов. В ролике крупным планом показано, как они стреляют в толпу, а одному из лежащих на полу людей перерезают горло. По этическим соображениям 24.kg не будет публиковать это видео, а также давать ссылку на него.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека.

Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 287 человек.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.

В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.

Стало известно о погибшем при теракте гражданине Кыргызстана Шерзодбеке Тургунбаеве.

ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289704/
просмотров: 666
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей
Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД
Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец спас около ста человек
Теракт в «Крокус Сити Холле». Книга соболезнований открыта в посольстве России
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 133 человек
Теракт в «Крокус Сити Холле». Владимир Путин выступил с обращением
Теракт в «Крокус Сити Холле». Пропали две кыргызстанки
Теракт в «Крокус Сити». Двое из ориентировки находятся дома в Таджикистане — МВД
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 115 — СК России
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
Райыма Матраимова нашли в&nbsp;Баку. Он&nbsp;связан с&nbsp;иностранцами, готовившими покушение Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Задержаны 11&nbsp;подозреваемых&nbsp;&mdash; глава ФСБ России Теракт в «Крокус Сити Холле». Задержаны 11 подозреваемых — глава ФСБ России
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
24 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Нарушители игнорируют дорожные знаки Чудаки парковки. Нарушители игнорируют дорожные знаки
15:24
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей
15:00
Заснеженные Аламединское ущелье и Ала-Арча. Фото читателей 24.kg
14:54
Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД
14:14
Теракт в «Крокус Сити Холле». Суд сегодня изберет меру пресечения подозреваемым