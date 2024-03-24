Теракт в «Крокус Сити Холле». Суд сегодня изберет меру пресечения подозреваемым

Меры безопасности сегодня усилены около Басманного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство следствия о мере пресечения задержанным накануне четырем подозреваемым в совершении теракта в подмосковном развлекательном центре «Крокус Сити Холл».
Полиция выставила заграждения у здания Басманного суда, куда сегодня должны доставить подозреваемых в теракте. Также выставлены усиленные наряды полиции и Росгвардии, с соседних парковок эвакуируют автомобили.
Число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холл» достигло 154, сообщили в Минздраве Подмосковья. Количество погибших — 133 человек.
107 человек госпитализированы, 44 получают амбулаторную помощь, еще трое пациентов выписаны.
Сегодня в России общенациональный траур. Все флаги в стране приспустили. На место трагедии люди продолжают нести цветы, свечи, игрушки в память о погибших.
Специалисты МЧС начали разбирать завалы и расчищать территорию возле концертного зала. Также на месте трагедии продолжают работать кинологи.
Ресурсы, связанные с ИГИЛ, опубликовали видео, снятое во время нападения от первого лица. Из записи можно сделать вывод, что в атаке принимали участие не менее четырех террористов. В ролике крупным планом показано, как они стреляют в толпу, а одному из лежащих на полу людей перерезают горло. По этическим соображениям 24.kg не будет публиковать это видео, а также давать ссылку на него.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека.
Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 287 человек.
Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.
Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».
23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.
В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.
Стало известно о погибшем при теракте гражданине Кыргызстана Шерзодбеке Тургунбаеве.
ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.