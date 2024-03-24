Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец спас около ста человек

Российские Telegram-каналы написали о героическом поступке 15-летнего кыргызстанца Ислама во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы.
Мальчик подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта он вывел из здания около ста человек.
По данным журналистов, семья школьника давно переехала в Россию из Кыргызстана. Сам Ислам родился и вырос в РФ.
«Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Тоже хотел сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и позади них шел, чтобы убедиться, чтобы после меня уже никого не было, чтобы из людей там не осталось», — рассказал он СМИ.
По словам Ислама, всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и он делал все, следуя инструкции.
Во время нападения террористов и возникшего пожара Ислам направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.
В свободное время парень подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную «Спартака».
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека. По данным департамента здравоохранения Московской области, пострадало более 120 человек.
Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.
Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».
23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холле» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.
В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.
ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.