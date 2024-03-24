Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец спас около ста человек

Российские Telegram-каналы написали о героическом поступке 15-летнего кыргызстанца Ислама во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы.

Фото Mash. 15-летний Ислам спас около ста человек

Мальчик подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта он вывел из здания около ста человек.

По данным журналистов, семья школьника давно переехала в Россию из Кыргызстана. Сам Ислам родился и вырос в РФ.

«Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Тоже хотел сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и позади них шел, чтобы убедиться, чтобы после меня уже никого не было, чтобы из людей там не осталось», — рассказал он СМИ.

По словам Ислама, всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и он делал все, следуя инструкции.

Во время нападения террористов и возникшего пожара Ислам направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу — в безопасность.

В свободное время парень подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную «Спартака».

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека. По данным департамента здравоохранения Московской области, пострадало более 120 человек.