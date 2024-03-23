Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших нет

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует кыргызстанцам воздержаться от посещения мест массового скопления людей в Москве в связи с произошедшим в «Крокус Сити Холле» террористическим актом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посольство Кыргызстана в России и министерство отслеживают ситуацию. МИД КР

По данным внешнеполитического ведомства, информация о двух кыргызстанцах, находящихся в предварительном списке пострадавших, не подтвердилась.

В экстренных случаях гражданам необходимо обратиться на горячую линию посольства по номеру +79251155047, а также министерства +996999312002.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 150 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.