Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших нет

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует кыргызстанцам воздержаться от посещения мест массового скопления людей в Москве в связи с произошедшим в «Крокус Сити Холле» террористическим актом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Посольство Кыргызстана в России и министерство отслеживают ситуацию.МИД КР
По данным внешнеполитического ведомства, информация о двух кыргызстанцах, находящихся в предварительном списке пострадавших, не подтвердилась.
В экстренных случаях гражданам необходимо обратиться на горячую линию посольства по номеру
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 150 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.
Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.