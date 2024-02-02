Авария на ТЭЦ. На объект прибыл министр энергетики

Министр энергетики Таалайбек Ибраев прибыл на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Отмечается, что министр в срочном порядке прервал свою рабочую поездку. На распространенном видео видно, что на ТЭЦ все еще находятся машины скорой и пожарной служб.

Напомним, что глава кабмина Акылбек Жапаров также прервал свою рабочую поездку из-за аварии на ТЭЦ.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.