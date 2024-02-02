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Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. У 66 процентов жителей Бишкека нет горячей воды

На сегодня 66 процентов жителей Бишкека коснулись ограничения по подаче тепла и горячей воды. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев.

По его словам, проблемы касаются абонентов Бишкектеплосети, куда входят 2 тысячи 493 многоквартирных дома и 138 тысяч абонентов теплосетей.

«Снижение подачи тепла коснется 60 тысяч квартир. Абонентов Бишкектеплоэнерго, которое обеспечивает теплом и водой 449 домов, ограничения не коснутся», — сказал Жыргалбек Шамыралиев.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285724/
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