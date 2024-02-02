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Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Мэрия призывает горожан экономить горячую воду

Жителей Бишкека, в домах которых еще есть горячая вода, призвали бережно ее использовать. С такой просьбой на пресс-конференции обратился вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев.

«Ситуация нештатная. Есть зоны, где еще есть горячая вода. Если граждане будут бережно пользоваться и минимизируют ее использование, это будет вкладом в быстрое восстановление сетей. Чем меньше горячей воды будет взято из системы, тем быстрее она восстановится», — сказал он.

Ранее Жыргалбек Шамыралиев сообщил, что отопления и горячей воды нет у абонентов Бишкектеплосети — это около 66 процентов, или 2 тысячи 493 многоквартирных дома, подключенных к централизованной системе водоснабжения и отопления. У абонентов Бишкектеплоэнерго — это юго-запад столицы — тепло и вода есть.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, трое госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285710/
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