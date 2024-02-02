Авария на ТЭЦ. На юго-западе Бишкека отопление и горячую воду не отключат

На юго-западе Бишкека отопление и горячую воду не отключат. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев.

Он объяснил, что в столице отоплением и горячей водой жителей обеспечивают два источника — Бишкектеплосеть и Бишкектеплоэнерго.

«66 процентов города — абоненты Бишкектеплосети, остальных обеспечивает Бишкектеплоэнерго. Там все стабильно работает. Это в основном юго-западная часть столицы, микрорайон «Джал» и район Политеха. Там практически без изменений будут подаваться тепло и горячая вода», — сказал Жыргалбек Шамыралиев.

По его словам, Бишкектеплоэнерго обеспечивает теплом и горячей водой 449 многоэтажных домов.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.