Авария на ТЭЦ. Есть две версии, включая диверсию

«Сейчас основные работы ведутся по выявлению причин аварии, рассматриваются две версии», — заявил сегодня на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По его словам, по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева рассматривается вариант диверсии.

Предварительно было несколько хлопков в 3.00. Бообек Ажикеев

«Конечно, техногенную составляющую мы тоже не исключаем. Поэтому возможны и технические моменты», — сказал он.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.