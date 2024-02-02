Авария на ТЭЦ. Ночью в Бишкеке ожидается до —9 градусов

В Бишкеке сегодня ожидается снег. По данным Гидрометеорологической службы, ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Днем температура воздуха будет —2...—4 градуса. Ночью ожидается —7...—9 градусов.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. В городе отключили отопление и горячую воду. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.