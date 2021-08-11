В ГСИН рассказали, какая помощь была оказана Мелису Аспекову

Врачи оценивают состояние Мелиса Аспекова как удовлетворительное. Из СИЗО подозреваемого в вымогательстве крупной взятки, напомним, этапировали в одну из бишкекских больниц — у него случился инфаркт. В пресс-службе ГСИН 24.kg рассказали подробности произошедшего.

«9 августа обвиняемый Аспеков устно обратился к сотрудникам администрации с жалобой на боль в области сердца. Он был осмотрен медицинскими работниками учреждения. Ему была оказана первая помощь, после чего состояние нормализовалось.

На следующий день подследственный вновь обратился за помощью к медработникам. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи порекомендовали провести обследование кардиобригадой. Специализированная бригада, осмотрев Аспекова, поставила предварительный диагноз — «острый инфаркт миокарда» и госпитализировала его в кардиоцентр в реанимационное отделение. В стационаре диагноз был подтвержден», — уточнили в ведомстве.

Подследственный находится в Национальном центре кардиологии и терапии и получает всю необходимую помощь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.