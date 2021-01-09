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Происшествия

За вымогательство $250 тысяч задержаны два гражданских активиста

За вымогательство $250 тысяч у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу» задержаны два гражданских активиста. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что накануне АКС ГКНБ начала досудебное производство по заявлению ответственных должностных лиц ГП НК «Кыргыз темир жолу» по факту вымогательства в особо крупном размере.

«В ходе следствия было установлено, что граждане М.А. и У.Д. под угрозой возможного проведения проверки деятельности указанного госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организации митингов против руководства отмеченного госпредприятия стали вымогать $250 тысяч», — сообщают в комитете.

«Вследствие чего руководство ГП НК «Кыргыз темир жолу» было вынуждено передать М.А. и У.Д. указанную сумму для положительного решения вопроса.

Задержанные М.А. и У.Д. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179238/
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