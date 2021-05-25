Вымогательство $250 тысяч. Улан Джураев признан виновным и оштрафован

Активиста Улана Джураева, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере $250 тысяч, признали виновным. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что Улана Джураева приговорили к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Отметим, ранее Улан Джураев заключил сделку о сотрудничестве со следствием.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека, он себя виновным не признает.