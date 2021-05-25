17:19
USD 83.63
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

Вымогательство $250 тысяч. Улан Джураев признан виновным и оштрафован

Активиста Улана Джураева, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере $250 тысяч, признали виновным. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что Улана Джураева приговорили к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Отметим, ранее Улан Джураев заключил сделку о сотрудничестве со следствием.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека, он себя виновным не признает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195152/
просмотров: 591
Версия для печати
Материалы по теме
Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков путается в собственных показаниях
$10 миллионов на выборы. Мелис Аспеков отказался отвечать на вопрос без адвоката
Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков не признает себя виновным
В Бишкеке задержаны подозреваемые в вымогательстве, один из них — член ОПГ
В отношении Мелиса Аспекова возбудили еще одно уголовное дело
Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека
Замглавы кабинета министров Азамата Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ
Вымогательство взятки. Адвокат рассказал, в чем обвиняют экс-замглавы кабмина
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Коррупция на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
25 мая, вторник
17:11
Границы, COVID-19, безопасность. Встреча Путина и Жапарова в экспертной оценке Границы, COVID-19, безопасность. Встреча Путина и Жапар...
16:54
Вымогательство $250 тысяч. Улан Джураев признан виновным и оштрафован
16:41
Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков путается в собственных показаниях
16:34
Госантимонополия установила размер надбавок на масло растительное и сахар-песок
16:26
Глава ФУГИ заверяет, что законодательная база для приватизации гособъектов есть