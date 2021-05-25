Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков не признает себя виновным

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве взятки.

Перед началом заседания Аспеков заявил, что не считает себя виновным. По его словам, видео его задержания сотрудниками ГКНБ не соответствует действительности.

«Я на 100 процентов невиновен. На видео ГКНБ меня скрутили, положили на землю. Но сотрудники спецслужб не делали этого. Они пришли ко мне домой. Дома были около $3 или 5 тысяч, эти деньги были пересчитаны на камеру. Было указано, что меня с поличным задержали. Следствие утверждает, что мне $250 тысяч принесли частями, если это так, почему меня с поличным не поймали? Деньги я сам показал, и они не меченые», — сказал Мелис Аспеков.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед внеочередными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека.