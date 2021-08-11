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Происшествия

Вымогательство $250 тысяч. У Мелиса Аспекова инфаркт, он этапирован в стационар

У обвиняемого в вымогательстве крупной взятки Мелиса Аспекова инфаркт. Из СИЗО его этапировали в одну из бишкекских больниц, сообщили 24.kg его близкие.

По их данным, врачи стационара подтвердили инфаркт миокарда.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203679/
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