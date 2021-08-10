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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Жириновский устроил акцию протеста у посольства Кыргызстана в Москве

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский провел акцию протеста у здания посольства Кыргызстана в Москве. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«Проводим акцию протеста у посольства Кыргызстана в связи с повторяющимися в этой стране случаями притеснения русских. Только вчера в Бишкеке кыргыз напал на русскую женщину-кассира за то, что она говорила по-русски. А неделю назад там издевались над русским парнем», — написал Владимир Жириновский.

Он также призвал снизить число рабочих из Кыргызстана в России и ослабить экономические связи между двумя государствами. Ранее Владимир Жириновский также требовал отозвать посла России в КР.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в КР.

В отношении нападавшего было заведено дело по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. ГКНБ вынес ему официальное предостережение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203631/
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