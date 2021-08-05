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Происшествия

Нападение на кассира SMagic. Милиция завела дело по статье «Мелкое хулиганство»

Набросившийся 2 августа на девушку — кассира игротеки SMagic был отпущен под обязательство о явке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Октябрьского РУВД Бишкека.

«Начато досудебное производство по статье 119 (мелкое хулиганство) Кодекса о проступках КР. Для определения тяжести полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза, но пострадавшая отказалась от прохождения освидетельствования, ссылаясь на незначительность нанесенного ее здоровью вреда», — отметили в УВД.

В милиции не стали раскрывать личность подозреваемого, сообщив лишь, что ему 29 лет.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203263/
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