Нападение на кассира SMagic. Посольство России отреагировало

Посольство России отреагировало на случай с нападением на девушку в развлекательном центре Бишкека. Напомним, что конфликт между посетителем и кассиром, по словам сотрудников центра, произошел на языковой почве.



Мужчину возмутило, что она не владеет государственным языком, и он швырнул в нее калькулятором.

Вчера вечером Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко опубликовал ответ на официальной странице посольства в Instagram.

«Обратил внимание на очередной факт бытового национализма в одном из детских центров в Бишкеке. Не хочу видеть в этом негативную тенденцию, но и оставлять без внимания не считаю возможным. Нельзя не осуждать любые, а тем более агрессивные действия на почве национальной неприязни, которые не способствуют сохранению мира и межэтнического согласия», — написал посол.

Посольство обратится к кыргызским властям для адекватной оценки ситуации. Николай Удовиченко

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.