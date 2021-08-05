17:19
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Происшествия

В Бишкеке мужчина набросился на девушку — кассира развлекательного центра

В Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом 24.kg сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов.

«Это произошло 2 августа. Один из наших клиентов, пришедших с ребенком, был в нетрезвом состоянии. Когда он подошел к стойке и обратился к девушке-кассиру, она стала обслуживать его на русском языке. Он достаточно агрессивно потребовал говорить с ним только по-кыргызски. Девушка перешла на кыргызский язык, так как хорошо им владеет. Но посетителя это не устроило, он стал цепляться к ней и оскорблять по национальному признаку. Начал кидаться на нее и угрожать. В какой-то момент схватил со стойки калькулятор и бросил ей в голову», — сообщил Джунусов.

По его словам, приехавшие на вызов сотрудники Октябрьского РУВД забрали напавшего и пострадавшую. В милиции кассир написала заявление. Мужчину должны были увезти на экспертизу в наркологию. Однако в скором времени милиция отпустила пьяного агрессора.

«Через каких-то полчаса он вернулся в развлекательный центр и продолжил угрожать нашим сотрудникам и оскорблять их. Он сказал, что никого не боится и ему за его поведение ничего не будет», — отметил собеседник редакции.

В администрации SMagic отметили, что милиция не проявляет к случившемуся никакого интереса. Они опасаются, что напавший на их сотрудницу действительно может остаться безнаказанным.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203254/
просмотров: 1004
Версия для печати
Материалы по теме
Стрельба в «Бета Сторес 2». Участники конфликта расходятся в показаниях
Нападение на отдыхающих в Чолпон-Ате. Назначена судебно-медицинская экспертиза
Работающий в алкомаркете кыргызстанец в Москве напал на посетителя. Он задержан
Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Нападение на продавца в торговом центре. Мужчина отозвал свое заявление
Девушек обвинили в межнациональной розни. Родственники требуют отпустить их
За разжигание межнациональной розни задержан житель Иссык-Атинского района
Нападение на продавца в торговом центре. В милиции рассказали подробности
Мужчина напал на продавца в торговом центре Бишкека. Милиция бездействовала
Кыргызстанец в Санкт-Петербурге ограбил и избил двух местных жителей
Популярные новости
Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о&nbsp;первом замглавы ГСИН Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о первом замглавы ГСИН
Тело пропавшей на&nbsp;Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в&nbsp;ущелье Каракола Тело пропавшей на Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в ущелье Каракола
Женщина утонула, пытаясь помыть руки в&nbsp;реке Чичкан Женщина утонула, пытаясь помыть руки в реке Чичкан
МЧС предупреждает об&nbsp;опасности. В&nbsp;Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай МЧС предупреждает об опасности. В Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
5 августа, четверг
17:12
Беспорядки в Бишкеке. Жениш Молдокматов прекратил голодовку Беспорядки в Бишкеке. Жениш Молдокматов прекратил голод...
17:04
Олимпиада-2020. Айаал Лазарев может побороться за бронзу в утешительном турнире
16:45
В Бишкеке мужчина набросился на девушку — кассира развлекательного центра
16:22
Ошибочка вышла. В районо объяснили закупку угля на полмиллиарда сомов для школы
16:17
Как чиновники оказались в Токио. Список формировала администрация президента