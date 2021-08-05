В Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом 24.kg сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов.

«Это произошло 2 августа. Один из наших клиентов, пришедших с ребенком, был в нетрезвом состоянии. Когда он подошел к стойке и обратился к девушке-кассиру, она стала обслуживать его на русском языке. Он достаточно агрессивно потребовал говорить с ним только по-кыргызски. Девушка перешла на кыргызский язык, так как хорошо им владеет. Но посетителя это не устроило, он стал цепляться к ней и оскорблять по национальному признаку. Начал кидаться на нее и угрожать. В какой-то момент схватил со стойки калькулятор и бросил ей в голову», — сообщил Джунусов.

По его словам, приехавшие на вызов сотрудники Октябрьского РУВД забрали напавшего и пострадавшую. В милиции кассир написала заявление. Мужчину должны были увезти на экспертизу в наркологию. Однако в скором времени милиция отпустила пьяного агрессора.

«Через каких-то полчаса он вернулся в развлекательный центр и продолжил угрожать нашим сотрудникам и оскорблять их. Он сказал, что никого не боится и ему за его поведение ничего не будет», — отметил собеседник редакции.

В администрации SMagic отметили, что милиция не проявляет к случившемуся никакого интереса. Они опасаются, что напавший на их сотрудницу действительно может остаться безнаказанным.