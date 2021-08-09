14:36
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Происшествия

Нападение на кассира SMagic. На произошедшее обратили внимание в ГКНБ

ГКНБ объявил официальное предостережение Алимбаеву — посетителю игротеки SMagic, который набросился на кассира заведения за то, что та начала обслуживать его на русском языке. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Алимбаев в состоянии алкогольного опьянения агрессивно требовал от Углевой обслуживания на кыргызском языке. Впоследствии кинул в ее сторону настольный калькулятор, упрекая за незнание государственного языка. В связи с этим ГКНБ объявляет официальное предостережение Алимбаеву, так как в соответствии с Конституцией Кыргызстана русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский — официальным», — говорится в сообщении.

В ГКНБ также напомнили об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни и в случае выявления таких фактов попросили обращаться в их дежурную часть по номерам телефонов: 0312620585, 0312660475.

Читайте по теме
В Бишкеке мужчина набросился на девушку — кассира развлекательного центра

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203499/
просмотров: 1412
Версия для печати
Материалы по теме
Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ
В РФ призывают усилить меры по защите русскоязычных граждан в Кыргызстане
Начато досудебное производство в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс»
Политических заключенных в Кыргызстане нет — ГКНБ
В ваших советах не нуждаемся. ГКНБ ответил на критику Таалатбека Масадыкова
Нападение на кассира SMagic. Посольство России отреагировало
В Бишкеке мужчина набросился на девушку — кассира развлекательного центра
В Бишкеке раскрыта крупная сеть из 15 вебкам-студий
Ужин с главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов
Дело «Кумтора». Темира Сариева заключили под стражу на два месяца
Популярные новости
Алга Кылычев госпитализирован с&nbsp;ранением. В&nbsp;него стрелял депутат БГК Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК
В&nbsp;Бишкеке мужчина набросился на&nbsp;девушку&nbsp;&mdash; кассира развлекательного центра В Бишкеке мужчина набросился на девушку — кассира развлекательного центра
Нападение на кассира SMagic. Посольство России отреагировало Нападение на кассира SMagic. Посольство России отреагировало
Обещали пассивный доход. В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;мошенничестве Обещали пассивный доход. В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
9 августа, понедельник
14:17
В Таласе машина врезалась в остановку. Водитель погиб на месте В Таласе машина врезалась в остановку. Водитель погиб н...
14:00
Они хотели набегаться на свободе. Как адаптировались дети, возвращенные из Ирака
13:53
Нападение на кассира SMagic. На произошедшее обратили внимание в ГКНБ
13:34
Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ
13:25
В Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со странами Центральной Азии