Нападение на кассира SMagic. На произошедшее обратили внимание в ГКНБ

ГКНБ объявил официальное предостережение Алимбаеву — посетителю игротеки SMagic, который набросился на кассира заведения за то, что та начала обслуживать его на русском языке. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Алимбаев в состоянии алкогольного опьянения агрессивно требовал от Углевой обслуживания на кыргызском языке. Впоследствии кинул в ее сторону настольный калькулятор, упрекая за незнание государственного языка. В связи с этим ГКНБ объявляет официальное предостережение Алимбаеву, так как в соответствии с Конституцией Кыргызстана русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский — официальным», — говорится в сообщении.

В ГКНБ также напомнили об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни и в случае выявления таких фактов попросили обращаться в их дежурную часть по номерам телефонов: 0312620585, 0312660475.

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Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.