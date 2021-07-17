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Студенты из Таджикистана заявили о преследованиях в Кыргызстане

Студенты из Таджикистана, которые учатся в высших учебных заведениях Кыргызстана, получают угрозы и подвергаются преследованиям. Об этом со ссылкой на министра образования и науки Таджикистана Махмадюсуфа Иномзоду сообщили СМИ соседней республики.

Иномзода подчеркнул, что молодые люди неоднократно сообщали в министерство страны о том, что они подвергались преследованиям и им угрожали физической расправой. Из-за этого большинство студентов заявили о нежелании продолжать обучение в Кыргызстане.

«Студенты уже переводятся в вузы Таджикистана по специализации и классификации», — заявил он.

В Кыргызстане, по словам министра, учатся более двух тысяч студентов из Таджикистана.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 28-30 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201507/
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