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Происшествия

ДТП с детьми в Боомском ущелье. Подробности

Автобусы с детьми, попавшие сегодня в ДТП в Боомском ущелье, ехали с превышением скорости. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«Друг ехал с Иссык-Куля, его на высокой скорости обогнала колонна автобусов, ехали они 100-120 километров в час в Бооме», — сообщил пользователь соцсетей Азамат Иманалиев.

Напомним, сегодня примерно в 15.40 в Боомском ущелье столкнулись несколько автобусов, на которых в Бишкек из детского лагеря возвращались дети. По предварительной информации, в аварии пострадали шесть человек — двое из которых дети, остальные — взрослые. Тяжелых среди них нет.

На месте работают сотрудники ГУОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200678/
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