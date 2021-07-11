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Происшествия

ДТП в Бооме с участием детей. В Кеминскую больницу поступило шесть человек

После дорожно-транспортного происшествия в Бооме в центр общеврачебной практики в Кемине поступило шесть человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава со ссылкой на директора ЦОВП Алмаза Назарбек уулу.

По их данным, двое из шести пострадавших — дети, остальные — взрослые. Среди них тяжелых нет. Сейчас медики оказывают помощь, после осмотра появится более точная информация по возможной госпитализации.

Ранее сообщалось о большой пробке в Бооме из-за аварии с участием нескольких пассажирских автобусов с детьми, которые возвращались из детского лагеря домой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200673/
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