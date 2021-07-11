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Происшествия

В Боомском ущелье произошло ДТП с автобусами. Дети ехали из лагеря

В Боомском ущелье из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка. Об этом 24.kg сообщили читатели.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

По их словам, затор наблюдается в сторону Бишкека. «Авария произошла с участием нескольких пассажирских автобусов с детьми, которые возвращались из детского лагеря домой. Информации о пострадавших нет, но на месте работает скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ГУОБДД пообещали предоставить информацию позже.

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Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200665/
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