В Боомском ущелье произошло ДТП с автобусами. Дети ехали из лагеря

В Боомском ущелье из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Фото читателя 24.kg

По их словам, затор наблюдается в сторону Бишкека. «Авария произошла с участием нескольких пассажирских автобусов с детьми, которые возвращались из детского лагеря домой. Информации о пострадавших нет, но на месте работает скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ГУОБДД пообещали предоставить информацию позже.

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