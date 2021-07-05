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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев возместил ущерб в 30 миллионов сомов

Экс-вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев возместил ущерб в 30 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в рамках работы по установлению фактов незаконного обогащения получены сведения в отношении Уланбека Азыгалиева, который проработал на государственной и муниципальной службе более 20 лет и является владельцем большого количества незадекларированного имущества, зарегистрированного на близких родственников и аффилированных лиц.

По данному факту начато досудебное производство. В ходе следствия Уланбек Азыгалиев возместил ущерб. «Кроме того, назначена налоговая проверка и проводятся следственные действия, направленные на установление точной суммы ущерба», — отметили в ГКНБ.

Ранее в ГКНБ установили, что экс-вице-мэр, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, обладая властными полномочиями, оказывал влияние по получению разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями аффилированных с ним субъектов бизнеса.

Напомним, в марте был задержан другой экс-вице-мэр Азиз Алымкулов. По версии следствия, злоупотребляя должностным положением, демонстративно манипулируя своим статусом сотрудника органов национальной безопасности, подавляя какую-либо волю должностных лиц МП «Бишкекглавархитектура», он вынуждал незаконно оформлять земельные участки на аффилированных лиц.

Решением суда экс-вице-мэр оштрафован на 260 тысяч сомов. Ранее Алымкулов подписал соглашение о признании вины.

Бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова задержали в декабре 2020 года. Следствием установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» и мэрии столицы при проведении госзакупок по ремонту и строительству дорог с использованием подконтрольных ему подрядных организаций. Дело прекращено, так как он добровольно выплатил ущерб в размере 25 миллионов 203 тысяч 700 сомов.

В конце мая задержали бывшего градоначальника Азиза Суракматова. Правоохранительные органы подозревают его в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов. На время следствия бывший чиновник арестован.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199916/
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